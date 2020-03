Astra Nowa Sól w półfinałach! Koliberki awansowały do turnieju półfinałowego II ligi siatkówki. "To był najprawdziwszy Koliber - Demolka"

- Nasze Koliberki pokonały po raz trzeci Bielawiankę Bielawa 3:0 (25:16, 25:17, 25:16) - poinformował na swoim profilu na Facebooku prezydent Jacek Milewski. - Pokonały to nie jest dobre słowo. To był najprawdziwszy Koliber - Demolka. Panowie. Jestem z was MEGA dumny - napisał.

Koliberki w pierwszej lidze?

- Wbrew przeróżnym malkontentom i pseudo znawcom tematu projekt "Koliberki w I lidze" rok za rokiem osiąga założone cele - podkreślił Jacek Milewski.