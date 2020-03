Prezydent Nowej Soli pokazał swój nowy gabinet. Jest inaczej. Nie tak, jak było za prezydenta Wadima Tyszkiewicza. Co się zmieniło?

Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski, kiedy przez 17 lat był wiceprezydentem zajmował niewielki pokój obok gabinetu prezydenta Wadima Tyszkiewicza. Po wygranych 5 stycznia 2020 roku wyborach nie chciał zmieniać tego miejsca. Zwracał na to uwagę m.in. Maciej Jankowski, który rządził miastem od momentu zwycięskich dla Wadima Tyszkiewicza wyborów parlamentarnych do zwycięskich wyborów na prezydenta Nowej Soli dla Jacka Milewskiego.

"Stało się. Po ponad siedemnastu latach zmieniłem swoje miejsce w urzędzie miejskim. Przeniosłem się do pokoju za ścianę" - ogłosił Jacek Milewski przed weekendem.

"Czy się przyzwyczaję do nowego miejsca, czas pokaże. Jednego jestem pewien. Pokój można zmienić, podejścia do pracy nie. Na pewno nie zwalniam tempa" - podkreślił prezydent Nowej Soli.