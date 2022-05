15 przydrożnych kapliczek. Takich jeszcze nie widzieliście. Nowa wystawa w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu [GALERIA ZDJĘĆ]

Wydarzenia kulturalne w Otyniu. Nowa wystawa

Projekt Otyńskie kapliczki przydrożne". Skąd pomysł?

Nieformalna grupa „Miłośnicy ceramiki” działająca przy GCK tematem kapliczek w formie projektów zgłoszonych do „Działaj Lokalnie” zajmowała się przez dwa lata.

W pierwszej edycji udział wzięło 25 dzieci, a kontynuacja skierowana była do dorosłych. W gminie Otyń znajdują się mające nie tylko religijny, ale też ludowo-historyczny charakter kapliczki przydrożne i stąd pomysł na kultywujące ten motyw warsztaty rękodzielniczo-plastyczne. Kapliczki na terenie Gminy Otyń nie są obiektami martwymi.

Mieszkańcy regularnie dbają o ich dobry stan fizyczny, kładą przy nich kwiaty, co podobnie jak dwie udane edycje projektu udowadnia, że są to elementy odgrywające w tutejszym społeczeństwie istotną rolę.