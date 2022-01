Zawodniczka z Nowej Soli wśród najpopularniejszych lubuskich sportowców w Plebiscycie Gazety Lubuskiej

W wyścigu o tytuły Sportowców Roku wśród kobiet i mężczyzn batalia o zwycięstwo trwała do ostatnich minut głosowania. Justyna Bogdanowicz (piłkarka ręczna Sparty Gubin) i Agata Pałka (judoczka Olimpu Nowa Sól) bardzo długo szły „łeb w łeb”. Obie panie dzieliła różnica dosłownie kilku głosów. Jednak na kilkanaście minut przed końcem głosowania bardziej aktywni okazali się sympatycy Agaty Pałki i to ona została triumfatorką plebiscytu.

- Zdobyłam tytuł Zawodniczki Roku w plebiscycie sportowym Gazety Lubuskiej, za co bardzo Wam dziękuję, bo to Wasze głosy o tym zdecydowały - napisała Agata Pałka na swoim sportowym profilu na Facebooku. - Dziękuję mojemu Trenerowi Dariuszowi Giedziunowi, Kolegom i Koleżankom z Klubu I Kadry Narodowej, Trenerom Arturowi Kłysowi oraz Pawłowi Nastuli za okazaną pomoc i wsparcie. Dziękuję Łukaszowi Kierulowi- najlepszemu fizjoterapeucie ever. Dziękuję Wam za to, że kibicujecie mi I wspieracie na co dzień.