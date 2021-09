Zaczyna się emerytura, zaczynają się studia na Nowosolskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nowosolanie uwielbiają te zajęcia

Seniorzy w Nowej Soli. Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność

180 słuchaczy liczy Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Co roku przychodzą coraz młodsze osoby. Zaczynają emeryturę i zapisują się do NUTW. Wystarczy spojrzeć na plan zajęć i wiadomo, dlaczego zainteresowanie jest ogromne. Słuchacze mogą uczyć się czterech języków, jest angielski, niemiecki rosyjski i czeski. Co ciekawe, to rosyjski cieszy się największą popularnością, ale na zajęciach chodzi przede wszystkim o to, aby porozmawiać sobie w tym języku.

Jest bardzo przydatna gimnastyka rehabilitacyjna. Okazuje się, że panie na emeryturze uwielbiają tańczyć. Jest zumba, ale są też tańce klasyczne. Najbliższe zajęcia taneczne, już w środę, 22 września.