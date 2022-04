Wraca Nowosolska Wyprzedaż Garażowa! Zobacz najciekawsze rzeczy, które można było kupić na wyprzedaży garażowej w Nowej Soli [TERMINY]

Nowosolska Wyprzedaż Garażowa. Cel wydarzenia

Nowosolska Wyprzedaż Garażowa zaczyna swój kolejny sezon. Znów będzie można kupować różne rzeczy do domu, dla dzieci do zabawy, ciekawe ubrania, książki. - To wydarzenie mające na celu propagowanie spotkań przy okazji wyprzedaży zbędnych przedmiotów. Każdy pretekst jest dobry, aby się spotkać - informuje organizator wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Nowosolska Paczka.

- Zapraszamy niekoniecznie na zakupy świąteczne, ale do kupowania różnych pięknych rzeczy z szaf, strychów, piwnic i garaży - zaprasza Wanda Świdzińska.

Z poprzednich edycji wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zobacz, co można było kupić w poprzednich latach podczas wyprzedaży garażowych w Nowej Soli.