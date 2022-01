Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli ma 15 lat. Dostał 50 tysięcy złotych na zajęcia klubowe

– Po raz pierwszy przystąpiliśmy do programu zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – podkreśla Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu nowosolskiego. Zajęcia klubowe to nowa forma rehabilitacji społecznej skierowana do osób niepełnosprawnych, które czekają na miejsce w placówce. Będzie dostępna dzięki wsparciu, jakie udało się uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON przyznał 50 tys. zł. – Bardzo się cieszę, ponieważ to wsparcie pozwoli kolejnym osobom aktywnie spędzać czas i korzystać z oferty przygotowanej przez nasz WTZ – mówi S. Wojtasik.

Umowę podpisali starosta Iwona Brzozowska, członek zarządu powiatu Sylwia Wojtasik, skarbnik Emil Chwiałkowski oraz Andrzej Gonia, dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON. Starostwo informuje, że z rehabilitacji w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” będą mogli korzystać uczestnicy warsztatów, którzy weszli na rynek pracy lub dopiero czekają na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej. Celem programu jest aktywne wspomaganie osób niepełnosprawnych, utrzymanie ich samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.