Dzięki dotacji PFRON podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej mają do dyspozycji nowy pojazd. Będą nim codziennie dojeżdżać

Przed siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Soli w czwartek, 20 lutego odbyło się uroczyste przekazanie nowego busa, którego udało się kupić dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wygodny dojazd dla osób niepełnosprawnych

- Bus WTZ musi być niezawodny! To jedno z najbardziej „zapracowanych” aut w powiecie nowosolskim. Dowozi ok. 30 uczestników z powiatu na zajęcia do Nowej Soli, a później rozwozi ich do domów. Dzięki niemu uczestnicy warsztatu mogą dotrzeć na warsztaty, wycieczki, imprezy integracyjne - informuje Anna Chyła, rzecznik starostwa powiatowego w Nowej Soli.

Samochód przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bus kosztował ok. 117,5 tys. zł. W ramach Programu „Wyrównywanie szans między regionami III” PFRON przekazał na ten cel dotację w wysokości 80 tys. zł. Brakującą kwotę pokryło stowarzyszenie ze środków własnych.

Samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka, która działa w Nowej Soli już od 13 lat. Prowadzi ją Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”.