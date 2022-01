W trójce najlepszych młodych cukierników w województwie lubuskim jest uczennica ZSP nr 2 w Nowej Soli Wiktoria Krawczyk

O sukcesie Wiktorii Krawczyk z ZSP nr 2 Nitki w Nowej Soli poinformowała nie tylko szkoła, ale i starostwo powiatowe. Wojewódzki finał XXVII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, odbył się 11 stycznia 2022 r. Tematem przewodnim była „Potęga natury”.

- Przed Wiktorią i pozostałymi uczestnikami było nie lada wyzwanie. Turniej stał na wyrównanym poziomie. Jak mówi Wiktoria, gdyby nie kłopoty z karmelem, byłoby jeszcze lepiej. Ale i tak jesteśmy z niej bardzo dumni - czytamy w komunikacie starostwa. - Do 4 marca 2022 r. Główny Komitet Turnieju przeprowadzi kwalifikację wszystkich uczestników z całej Polski i poda do wiadomości, kto zakwalifikuje się do III ogólnopolskiego etapu tego turnieju we Wrocławiu. Trzymamy kciuki za Wiktorię.