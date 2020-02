UKS Trójka Nowa Sól kontra UKS GOKiS Kąty Wrocławskie. Byliście na tym meczu? Zastanawiacie się, co się stało? Szukajcie się na zdjęciach

Po dwóch meczach na wyjeździe (zwycięstwo i minimalna przegrana jedną bramką) oraz zwycięstwie we własnej hali, kibice szczypiornistów UKS Trójka mogli liczyć na kolejny dobry wynik w starciu z czołową drużyną II ligi, GOKiS Kąty Wrocławskie. Na sobotni mecz w hali przy ul. Botanicznej w Nowej Soli przybyli: prezydent miasta Jacek Milewski, burmistrz Otynia Barbara Wróblewska, wielu radnych, oczekując pasjonującego widowiska. Nowosolscy zawodnicy (niektórzy kibice także) mieli na koszulkach zdjęcie zmarłego niedawno trenera Bronisława Malego.

W szeregach drużyny gości pojawił się ich nowy nabytek, czołowy gracz UKS Trójka Michał Wysocki, który postanowił nie występować w meczu przeciwko niedawnym partnerom z drużyny. Michał studiuje we Wrocławiu i dlatego podjął treningi w GOKiS. Mecz od wysokiego „C” zaczęli goście, którzy prowadzili 3:1, a następnie 8:3 i 12:4!

UKS Trójka Nowa Sól kontra UKS GOKiS Kąty Wrocławskie

Mimo głośnego dopingu kibiców, grze na wuwuzeli, trąbkach, piszczałkach, kołatkach i bębnach, zawodnicy Trójki zachowywali się jak „zagubieni we mgle”. Owszem, starali się, zaciekle bronić, za to byli diabelsko nieskuteczni w ataku i kontrataku. Zanotowali zbyt wiele strat, niecelnych podań, nieskutecznych strzałów, co odbiło się na wyniku, bardzo korzystnym dla gości.

Po meczu szczypiorniści z Kątów Wrocławskich cieszyli się ogromnie z wygranego meczu i dziękowali swoim kibicom za doping.

Mecz skończył się wynikiem 17:29.