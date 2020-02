Ruszy budowa kopalni miedzi i srebra Nowa Sól? Spółka Zielona Cooper poinformowała, że ma zatwierdzoną dokumentację złóż

Zapowiedzi złożenia dokumentacji złóż z połowy ubiegłego roku

Już w połowie czerwca ubiegłego roku prof. Stanisław Speczik, dyrektor generalny Miedzi Copper Corporation, zapowiedział, że już niebawem spółka złoży dokumentację złóż do ministra środowiska. W ostatnim czasie wydzielone z ministerstwa środowiska zostało ministerstwo klimatu i z informacji portalu gospodarczego WNP wynika, że to właśnie w nowym ministerstwie dokumentacja złóż została zatwierdzona.

Niewiele ponad pół roku temu profesor Speczik zapowiadał, że jeżeli ministerstwo zatwierdzi dokumentację, firma będzie mogła kontynuować wiercenia i przygotowywać wszystko do koncesji eksploatacyjnej. - Mamy projekt kopalni, ale trzeba ją umieścić w konkretnym miejscu - mówił na łamach Gazety Lubuskiej.

Miejsca pracy i wpływ na budżet państwa

Serwis WNP podaje, że uruchomienie kompleksu wydobywczego w okolicach Nowej Soli to nie tylko 8,6 tysiąca miejsc pracy, ale ok. 1,3 mld złotych rocznie dodatkowych przychodów budżetowych, co może spowodować, że PKB w Polsce będzie wzrastać o ok. 3,5 mld zł co rok.

Budowa kopalni w okolicach Nowej Soli ma kosztować ponad 15 mld zł.