Ride or Die 2020 w Nowej Soli. To była w tym roku największa impreza BMX-ów w Polsce. Zobacz zdjęcia i wideo. Część 1/2

Ride or Die 2020 w Nowej Soli zgromadziło najlepszych riderów z Polski, Czech, Ukrainy. W Nadodrzańskim Parku Rekreacyjnym w sobotę, 5 września było niezwykle widowiskowo. Tyle trików na rowerach BMX zobaczyć w jedno popołudnie jest możliwe tylko raz w roku, kiedy odbywają się tutaj takie zawody. Była to w tym roku największa impreza w Polsce, ze względu na to, że impreza w Gdańsku, która miała odbyć się w lipcu, została odwołana.