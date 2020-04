Przejmujące pożegnanie ks. proboszcza parafii w Nowym Miasteczku. Parafianie, nie mogąc wziąć udziału w pogrzebie, oglądali transmisję mszy

– Kochani bracia i siostry, którzy z nami jesteście tutaj poprzez transmisję medialną. Jest to bardzo trudna chwila, która nas dzisiaj gromadzi wokół najświętszej ofiary – zaczął kazanie ks. kan. Zbigniew Tartak, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu. – Myśląc o tym pogrzebie nieodparcie gdzieś do mojego serca przychodziła Ewangelia według św. Jana, kiedy Jezus doświadczył odejścia przyjaciela Łazarza.

Pan Jezus jest z nami i mówi, że po to przyszedł, żeby ta straszna śmierć, która dotknie każdego człowieka, nie miała ostatniego słowa.

Ks. proboszcz otyńskiej parafii podkreślił, że wspomniana ewangelia Jana jest przekazem dla najbliższych, którzy cierpią. – Ta ewangelia mówi, że Jezus jest tutaj z nami, jest w naszych sercach i bardzo dobrze rozumie was kochani najbliżsi, a zwłaszcza wy kochani rodzice i rodzeństwo. To najtrudniejszy Wielki Post, jaki przeżywaliście w życiu. Jest bólem nie do opisania – mówił ks. kanonik Tartak. – Ale w tej chwili pan Jezus jest z nami i mówi, że po to przyszedł, żeby ta straszna śmierć, która dotknie każdego człowieka, nie miała ostatniego słowa. W dialogu z Martą, pan Jezus pyta, czy wierzysz we mnie? „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.