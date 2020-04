Wzruszający wpis kadry CKZiU "Elektryk" o zmarłym nauczycielu Romanie Fiałkowskim. Uczył przyszłych elektryków i nauczycieli

Roman Fiałkowski zmarł 25 marca 2020 r. Żył 93 lata. "Niezwykle zasłużonego nauczyciela, wychowawcę, kolegę, światłego człowieka o niezłomnych zasadach życiowych" - żegnają dyrekcja i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli.

Roman Fiałkowski uczył przyszłych elektryków przez 40 lat

Pan Roman w 1954 r. podjął pracę nauczyciela w Zasadniczej Szkole Metalowo - Elektrycznej w Nowej Soli i był z nią związany przez 40 lat, aż do chwili przejścia na emeryturę. Wcześniej przebył bardzo trudną drogę jako niepełnoletni pomocnik stolarza, uczeń niemieckiej szkoły podstawowej oraz zawodowej.

Kiedy poznaje się koleje losu Pana Romana, łatwiej dostrzec źródła Jego szlachetności, pracowitości, aptekarskiej skrupulatności, odpowiedzialności i dyscypliny.

Czas wojny był niezwykle trudnym testem człowieczeństwa dla wszystkich, a dla młodego Romana szczególnym czasem próby. Pracował w niemieckim zakładzie meblarskim, uczęszczał do niemieckiej szkoły, odczuwał realną groźbę wywiezienia do III Rzeszy. To był nie tylko okres przyspieszonego dorastania, ale też twarda szkoła życia.

