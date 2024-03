Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Nowej Soli? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowej Soli najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nowosolskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

Przegląd lutego 2024 w Nowej Soli: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nowosolskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nowosolskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń! 📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka.

📢 Mieszkańcy Starego Żabna w Nowej Soli ze łzami w oczach opowiadali na sesji rady miejskiej o tym, jak woda niszczy ich domy – Chodzi nam o to, żebyśmy mogli zachować dorobek naszych rodziców i żebyśmy mogli tam mieszkać. Jest strasznie. Proszę nam wierzyć. Państwo siedzicie, widzę różne miny. Was to nie dotyczy, a nas tak. Przez 30 lat, co jakiś czas coś się dzieje – mówiła mieszkanka Starego Żabna, łamiącym się głosem. Głos zabrali pracownicy urzędu oraz przewodniczący rady i prezydent.

Prasówka marzec Nowa Sól: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Nowej Soli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rolnicza blokada Głogowa. Policja wyznaczyła objazdy. Zobacz trasy W czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca) rolnicy zablokują DK 12 w Głogowie. Protest będzie trwał w dzień i w nocy, dlatego policja zaleca, aby w tym okresie omijać Głogów. Wyznaczono też objazdy. Zobacz trasy!

📢 W ośmiu lubuskich szpitalach w weekendy będą darmowe badania. Skorzystaj z okazji i zadbaj o zdrowie! W marcu w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Nowej Soli, Żarach, Świebodzinie, Sulechowie, Słubicach i Krośnie Odrzańskim podczas weekendów odbędą się darmowe badania dla Lubuszan. Będzie można sprawdzić swój stan zdrowia, wykonać badania profilaktyczne i uzyskać lekarskie porady. A wszystko w przyjaznej atmosferze, bo w ramach kawiarenek zdrowia. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Tym razem Magda Gessler odmieniła restaurację spod Świebodzina W marcu rozpocznie się 28. sezon Kuchennych Rewolucji i zobaczymy w nim restaurację z województwa lubuskiego. Z końcem kwietnia na szklanym ekranie pojawi się odcinek z restauracji "Jedz! Niebecz" spod Świebodzina. 📢 Skarb odkryty w Kożuchowie będzie można zobaczyć w Nowej Soli. Najnowsza wystawa w muzeum to podróż do okolicy z czasów renesansu Pierwszy raz zaprezentowana zostanie publicznie odkryta w ubiegłym roku w Otyniu kamienna płyta nagrobna poświęcona zmarłemu dziecku. Będzie można zobaczyć też skarb z Kożuchowa. A to jeszcze nie wszystko, co Muzeum Miejskie w Nowej Soli przygotowało na wystawę, która będzie czynna przez najbllższe miesiące w pawilonie przyrodniczym. 📢 Pijany kierowca rozbił auto w Nowej Soli. Pasażerki trafiły do szpitala Policjanci zatrzymali 34-latka, który kierując audi, spowodował wypadek. Okazało się, że usiadł za kierownicą, będąc pod wpływem alkoholu. Mieszkaniec powiatu nowosolskiego stanie teraz przed sądem. Grozi mu surowa kara.

📢 Imiona wskazują nasze mocne strony i zdradzają, w jakim zawodzie najlepiej się odnajdziemy. Kto powinien być księgowym, a kto geodetą? Imiona zdradzają, w jakim zawodzie najlepiej się sprawdzimy. Wszystko to związane jest z naszym temperamentem, cechami charakteru oraz predyspozycjami, ale też... słabymi stronami. 📢 Te budynki zna każdy z nas - teraz możesz kupić je na własność. Orange Polska sprzedaje okazałe nieruchomości w Lubuskiem Kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w Lubuskiem zostało wystawionych na sprzedaż i to w dobrych cenach. Ich właścicielem jest Orange Polska. Co więcej, wiele z tych budynków to wyjątkowe architektoniczne perełki. Zobaczcie sami, za ile można kupić kamienicę, pocztę, czy pawilon handlowy.

📢 Sytuacja na Odrze w Nowej Soli i Cigacicach. Jest nowy komunikat Wód Polskich W Cigacicach i Głogowie stan alarmowy, a w Nowej Soli stan ostrzegawczy. Jak wygląda rzeka w środę, 21 lutego?

📢 Wilgoć i grzyb w mieszkaniach. Chodnik zniszczyły korzenie drzew, a plac zabaw został rozebrany – Ludzie, którzy tam mieszkają są poszkodowani i cierpią w milczeniu – alarmuje Stanisław Rembowiecki z Nowej Soli. Nowosolanin zawiadamiał różne służby. – Były media, nawet telewizja, nikt z miasta nie przyszedł, żeby zobaczyć, jak tutaj jest – przyznają mieszkańcy. 📢 Picie kawy na czczo - oto skutki. To dzieje się z nami, gdy pijemy kawę na pusty żołądek Pierwsze co robisz po obudzeniu to zaparzenie i wypicie małej czarnej? Wielu z was z pewnością zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek. 📢 W Nowym Miasteczku odbyły się symulacje zasadzki i natarcia. To był kurs survivalu Rodziny z dziećmi mogły wziąć udział w kursie survivalu, który zorganizował ppor. rez. Tomasz Kuncik, znany z doskonalenia technik wojskowych nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. Pierwszy poziom objął ćwiczenia z przetrwania, unikania, oporu i ucieczki.

📢 Blokada S3 przedłużona! Zamknięty odcinek Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Trwa protest rolników We wtorek, 20 lutego od godz. 9.30 zamknięta jest droga ekspresowa S3 na odcinku węzeł Zielona Góra Północ – węzeł Świebodzin Południe. Blokada została przedłużona.

📢 Wraca połączenie Polregio relacji Zielona Góra - Nowa Sól - Wrocław. Cztery kursy dziennie i nowoczesny tabor Po miesiącach przerwy powraca bezpośrednia połączenie kolejowe relacji Zielona Góra – Wrocław. - Oznacza to większy komfort dla podróżnych oraz dostępność komunikacyjną dla wszystkich mieszkańców regionu – informuje rzecznik POLREGIO. Przerwa wynikała z braku porozumienia pomiędzy województwami lubuskim i dolnośląskim.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.