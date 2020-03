Poseł Jerzy Materna złożył skargę na decyzję prezydenta Nowej Soli w sprawie zamknięcia targowiska w mieście. Uważa, że to bezprawne

Zagrożenie koronawirusem spowodowało, że m.in. we Wschowie, Sławie i Nowej Soli zamknięte zostały targowiska.

– Złożyłem skargę na działania pana prezydenta Nowej Soli do wojewody lubuskiego i rady miejskiej – powiadomił media w piątek rano, 20 marca poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. – Taka decyzja została podjęta przez prezydenta w związku z zakazem zgromadzeń, a przecież targowisko to nie jest zgromadzenie, a miejsce zaopatrzenia ludności w produkty żywnościowe. A takie miejsc mają być otwarte i dostępne. Osobiście wysłałem SMS do premiera i odpowiedział mi, że zakaz zgromadzeń nie obejmuje targowisk.

Brak dochodów dla rolników i producentów

Posłowi podczas konferencji prasowej towarzyszyło niewielu handlowców, bo jak podkreślił, nie chciał organizować dużego spotkania, ze względów bezpieczeństwa. Zamknięcie targowiska to dla wielu rolników brak jedynego dochodu.

– W imieniu producentów i przedsiębiorców złożyłem skargę na prezydenta, który nie podaje żadnej podstawy prawnej i nie wprowadza żadnego aktu prawnego, na podstawie którego wprowadza tę decyzję o zamknięciu w życie – tłumaczy poseł Materna. – Uznać należy, że takie poczynania godzą w podstawowe prawa mieszkańców. Dlatego wnoszę o pilne działania w celu natychmiastowego otwarcia targowiska.