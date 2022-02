Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Widzisz u dziecka lub ucznia te objawy? Zareaguj!

– To, że respondenci wybrali jedną, a może dwie lub trzy odpowiedzi ze wskazanej listy, to wcale nie oznacza, że mają nasilenie objawów depresyjnych. Przykładowo, mogę odczuwać zmęczenie i brak energii, co jest objawem grupy pierwszej z ICD. Ale żeby to była depresja, to musi do tego dołączyć jeszcze jeden objaw z tej samej grupy i co najmniej 2 objawy z grupy drugiej. Bez tego możemy powiedzieć o poczuciu dyskomfortu emocjonalnego, a nie o zaburzeniu – twierdzi dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ z Instytutu Socjologii.