Nowa Sól. Mógł spłonąć blok! W mieszkaniu był pijany właściciel Na szczęście wkroczyli policjanci

Okazało się, że spod zamkniętych drzwi mieszkania wydobywa się gęsty dym. Policjanci rozpoczęli akcję ratunkową. W pierwszej kolejności wyprowadzili z wnętrza mężczyznę, a następnie za pomocą mokrych ręczników ugasili pożar, do którego doszło w kuchni. Po kilku minutach na miejsce przyjechała również Państwowa Straż Pożarna, która podjęła swoje czynności - informuje mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, rzeczniczka policji w Nowej Soli.

Funkcjonariusze szybko pojechali we wskazane miejsce.

Nowosolanin odpowie teraz za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru

Z mieszkania policjanci wydostali właściciela. 46-letni mężczyzna, który miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu, nie był w stanie określić, co się stało i jak doszło do pożaru. - Funkcjonariusze udali się z nim na badania lekarskie, a następnie doprowadzili do policyjnej izby wytrzeźwień. Nowosolanin odpowie teraz za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru - dodaje rzeczniczka.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, a dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

WIDEO: Czy w sławskim zamku straszą duchy?