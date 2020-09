Niezwykły rider BMX z Nowej Soli Michał Zydorowicz. Ma zaledwie 11 lat, to co potrafi, wielu nie umie. Jego historia chwyta za serce

Jedenastoletni uczeń klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Soli to mistrz na rowerze BMX. To, co potrafi wielu nie ma co próbować, bo nie wyjdzie. A on umie. Zaczął się uczyć od starszego brata, a teraz jest pewnie lepszy. Kibicuje mu cała rodzina. Na zawody Ride or Die 2020 w Nowej Soli przyszły obie babcie chłopca, rodzice.

Ride or Die 2020 w Nowej Soli. Arbuz jak maskotka imprezy

Kiedy Michał jechał na rowerze nie przestawał się uśmiechać. Swój optymizm rozdziela wszystkim dookoła. Prowadzący zawody niemal przez całą imprezę nawiązywał do "Arbuza", chłopiec ma kask przypominający ten owoc. A to, że "Arbuz" najmłodszy, a to, że inny zawodnik jest trzy razy starszy od "Arbuza".