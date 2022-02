Możesz zmienić zawód? To wybierz szybko nowy. Tych pracowników będzie brakować w Nowej Soli i powiecie nowosolskim. Lista jest długa

Barometr Zawodów 2022 w powiecie nowosolskim powstał już siódmy raz. - Efektem badania lokalnego rynku pracy jest prognoza sytuacji na terenie powiatu nowosolskiego w poszczególnych zawodach w 2022 r. - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli.

– Barometr zawodów jest robiony co roku. Pracownicy, powiatowych urzędów pracy i firmy rekrutujące, weryfikują rynek pracy i co roku biorą pod uwagę to, co się zmienia oraz analizują zapotrzebowanie rynku – wyjaśnia Sylwia Wojtasik z zarządu powiatu nowosolskiego. – Informacje z barometru zawodów wykorzystujemy przy ustalaniu kierunków nauczania w szkołach ponadpodstawowych. To nasze kierunkowskazy. Wskazują, jakie są trendy, w jakich zawodach nie będzie potrzeby kształcenia, a w których potrzeby będą większe.