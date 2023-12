Miał być spacerek, a był dreszczowiec. Astra Nowa Sól wygrała z młodzieżą ze Spały

Astra Nowa Sól – SMS Spała 3:0

Nie był to jednak spacerek w starciu z przedostatnią drużyną w tabeli. Młodzież ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. W każdym secie faworyzowani gospodarze musieli wznieść się na swoje wyżyny, by odnieść zwycięstwo.

Gospodarze rozpoczęli mecz planowo, bo od kilkupunktowego prowadzenia. Na półmetku rywalizacji w inauguracyjnej partii „Koliberki” po udanym ataku Tomasza Pizuńskiego prowadziły już 13:8. Goście, głównie za sprawą świetnego Jakuba Kiedrosa wzięli się jednak za odrabianie strat, doprowadzając do wyrównania (14:14). Od tego momentu trwała walka punkt za punkt. Decydujący punkt udaną zagrywką zdobył późniejszy MVP spotkania Patryk Czyrniański i Astra wygrała pierwszego seta 28:26. To jednak nie podłamało gości, którzy postawili się nowosolanom w drugim secie. Gospodarze na półmetku znów pewnie prowadzili (15:10), a w końcówce nawet 21:16 i 24:21. Przyjezdni doprowadzili do wyrównania (24:24). Ostatnie słowo należało jednak do nowosolan, a udanym blokiem popisał się Grzegorz Jacznik i miejscowi wygrywając 26:24, objęli prowadzenie 2:0. W trzecim secie dla odmiany ton nadawali przyjezdni (prowadzenie 14:11), Astra wyrównała (14:14). Od tego momentu mieliśmy prawdziwy i długi siatkarski dreszczowiec. Zakończył go udanym atakiem Patryk Czyrniański, i gospodarze wygrali trzecią partię 32:30, a cały mecz 3:0.