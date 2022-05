Matura 2022. Poznaj maturzystów z Nowej Soli. To oni zdają egzamin dojrzałości. W czwartek matematyka [GALERIA]

Matura 2022. W czym maturzyści idą na egzaminy?

Maturzyści w garniturach, często w kratę. Jeśli marynarka do innych spodni, to też dopasowana i krótka. Maturzystki często w krótkich spódniczkach, jeśli w spodniach, to stylowych. Wszyscy wyglądają stylowo i tak, jak chcą. Nie ma już narzuconego stylu. Nie jest też biało - czarno. Ale jest elegancko.

Zobacz zdjęcia maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli.