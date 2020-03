Dwadzieścia milionów złotych będzie kosztował projekt Re Odra. Odbudowa wieży ruszyła. Jak będzie wyglądać w środku? Co jest zaplanowane?

– Ta dzielnica miasta zyska społecznie. To początek naszej drogi. Ten projekt jest niesamowity. Powstaje w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Dostaliśmy dofinansowanie już w 2018 roku. Trwało projektowanie. Teraz zaczął się czas wykonawstwa. Widać tam, że coś się dzieje – cieszy się Beata Kulczycka, naczelnik wydziału programowania i promocji w urzędzie miejskim.

Zaplanowano około 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku ul. Topolowej. Będzie to nowa droga wewnętrzna z kanalizacją deszczową. Powstaną zadaszone miejsca parkingowe dla skuterów i rowerów. Będą nowe chodniki. W planie jest także oświetlenie terenu. Położone zostaną nowe sieci – kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Prace będą prowadzone również w Parku Odry (park od strony ulicy Wrocławskiej). Stanie tam muszla koncertowa, a park zostanie przebudowany. Będzie tam też fontanna.

Beata Kulczycka podkreśla, że rozpoczęte prace to początek rewitalizacji tej dzielnicy miasta. – Przed nami bardzo dużo wyzwań i potrzeb związanych z budową następnych dróg. To początek początku. Przykładamy do tej inwestycji wagę szczególną. To bardzo duży i ambitny projekt. Jest dużym wyzwaniem dla miasta. Prawie siedem milionów złotych wynosi nasz udział własny – informuje.

– Mamy piękny zakres rzeczowy, nie tylko park przy wjeździe do fabryki jest przedmiotem rewitalizacji, ale również odbudowana zostanie wieża i powstanie nowy plac wokół niej – zapowiada Beata Kulczycka z urzędu miejskiego. – Plac z wieżą będzie stanowił punkt odbioru społecznego dla mieszkańców.

Szczegóły inwestycji poznali przedsiębiorcy podczas spotkania z przedstawicielami urzędu miasta i wykonawcą, odbyło się pod koniec lutego. – Ogromnie się cieszę ze zrozumienia i deklaracji współpracy ze strony przedsiębiorców. To bardzo ważne dla powodzenia tej inwestycji – poinformował wtedy prezydent Jacek Milewski.

Beata Kulczycka przyznaje, że od początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. – Z tym projektem wiążę nadzieje szczególne. Często rewitalizacja pojawia się w obszarze mieszkalnym, prace wykonywane są na podwórkach. My w Nowej Soli rewitalizujemy obszar poprzemysłowy, na którym działa ok. 60 lokalnych firm, to często rodzinne interesy. Szczególna dbałość o nich jest wskazana – mówi B. Kulczycka. – Przedsiębiorcy bardzo mocno nas utwierdzali w tym pomyśle i czekali na jego realizację. Najpierw cała energia szła na strefy przemysłowe. Teraz zajmujemy się tą częścią miasta. Mieliśmy wsparcie przedsiębiorców. Bardzo nam pomogli, z nadzieją patrzyli na ten projekt.

Poprzemysłowy teren placem budowy

Harmonogram prac został tak ułożony, żeby jak najmniej przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu firmom i pracownikom w codziennych dojazdach do pracy. – Na ostatnim spotkaniu przedsiębiorcy wykazali się pełną frekwencją i zrozumieniem niedogodności, które pojawią się. Obok ich firm jest plac budowy. Chcemy, żeby czuli się komfortowo w tym miejscu. Wiemy, jak czekają na tę inwestycję, chcą się rozwijać. A co więcej, kiedy w tej części miasta zrobi się ładnie, rekreacyjnie, będzie to magnes turystyczny. Wieża wraz z zapleczem i fontanną będzie robiła wrażenie. Nawet niektórzy chcą przenosić gdzie indziej swoje firmy, a miejsce pracy przerobić na miejsca mieszkalne – zdradza naczelniczka wydziału programowania i promocji.