Co dalej z hałdą niebezpiecznych odpadów w Nowej Soli? Sprawa od lat martwi mieszkańców

Niebezpieczna hałda w Nowej Soli. Problem ma ponad 20 lat

– Mam pytanie o to, co dalej z hałdą odpadów w centrum Nowej Soli. Ile lat jeszcze będziemy na nią patrzeć? Tam jest pewnie cała tablica Mendelejewa – uważa pa Zbigniew z Nowej Soli. – Zwożone odpady miały być utylizowane, a zostały porzucone. Temat uśpiony, a był kiedyś głośny. Dzisiaj nikt się tym nie interesuje. A to przecież zajmuje kupę hektarów w centrum miasta. Ten temat nie ucieknie, coś trzeba z tą hałdą zrobić. Ale kto ma to zrobić, tego też nikt nie wie. Może jednak ktoś się tym zajmie? Podobnych pytań od mieszkańców Nowej Soli jest więcej. Po pożarze hali z niebezpiecznymi odpadami w Zielone Górze Przylepie nowosolanie przez media społecznościowe pytali o przyszłość hałdy prezydenta miasta.

Hałda w Nowej Soli. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Co dalej z hałdą w Nowej Soli?

Już kilka lat temu starostwo powiatowe w Nowej Soli zawarło umowę na opracowanie dokumentacji z badań i ekspertyz do zadania „Likwidacja hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli wpisanej na listę bomb ekologicznych – etap I przygotowanie dokumentacji/ekspertyz”. Powiat dostał na to dotację w wysokości 50 proc. kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wykonawca zdążył pobrać próbki hałdy, gruntu i wody do analiz laboratoryjnych. Wyniki miały być podstawą do ustalenia najlepszej metody usunięcia ok. 60 tys. ton odpadów ropopochodnych. – W 2015 roku podejmowane były działania dotyczące likwidacji hałdy na terenie byłego Dozametu. Zostały przeprowadzone badania i wykonano ekspertyzę, która wskazywała metody usunięcia zagrożenia. Jednak kluczowy pozostał problem własności terenu – wyjaśnia starosta Iwona Brzozowska.