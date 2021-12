Biura szukają ludzi do pracy. Sprawdź, ile można zarobić. To nowe oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli

Praca w Niemczech. Można zostać maszynistą pociągu

Praca w Kożuchowie. Można starać się o etat w biurach

W środę w bazie nowosolskiego PUP ukazało się ogłoszenie o pracy w przedsiębiorstwie usług komunalnych USKOM w Kożuchowie. Zakres obowiązków to wystawianie faktur za wodę i ścieki, zawieranie umów, praca przy komputerze. Oferowana jest umowa o pracę w zastępstwie. Wynagrodzenie od 3,3 tys. zł brutto.

Wśród ofert z ostatnich dni jest także inna, również dotycząca pracy w biurze. Pracownika poszukuje Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zakres obowiązków obejmuje: sporządzanie wniosków w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę netto 130.000 zł, przygotowanie projektów umów do akceptacji rady prawnego, sporządzanie opisów przedmiotów zamówienia, opracowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich i szacunkowej wartości zamówień oraz przygotowywanie i przeprowadzenie właściwej procedury udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

Oferowana jest umowa na czas określony. Proponowane zarobki to od 3 500 do 4 000 PLN brutto.