To nie jest zwykła śmieciarka, to prawdziwa perełka. USKOM z Kożuchowa kupił rarytas za ponad milion złotych [ZOBACZ ZDJĘCIA] Eliza Gniewek-Juszczak

- Nic lepszego nasza cywilizacja nie wymyśliła. To jest najnowszy szczyt techniki, jeśli chodzi o mycie i dezynfekcję pojemników na odpady - podkreśla Sławomir Trojanowski, prezes przedsiębiorstwa USKOM w Kożuchowie. Ten pojazd wyjedzie do mieszkańców Kożuchowa, Nowego Miasteczka i Bytomia Odrzańskiego oraz podzielonogórskiej Świdnicy. W czwartek, 30 września dotarł do kożuchowskiego USKOM-u.