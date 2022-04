Bieg do Pustego Grobu w Nowej Soli. Szukajcie siebie na zdjęciach! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Bieg do Pustego Grobu w Nowej Soli. To było wielkie wydarzenie

Bieg do Pustego Grobu w Nowej Soli należy do najważniejszych wydarzeń biegowych w mieście i okolicy. Miejsc jest blisko tysiąc i zawsze niemal tylu jest startujących. Nie inaczej było tym razem. Przyjechali uczestnicy biegu nie tylko z najbliższej okolicy, ale i Zielonej Góry, Żar, Krosna Odrzańskiego, a nawet Warszawy.

Fakt, że są święta, amatorom nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, chętnie odrywają się od stołu, aby pobiec. Wcześniej można było trenować nie tylko na swoim terenie, ale przyjechać do Nowej Soli, aby wziąć udział w oficjalnych treningach, co pozwalało poznać trasę. Ta nadal prowadziła wzdłuż nowosolskich kościołów. Przypominać ma bowiem bieg świętych Piotra i Jana, którzy biegli z Wieczernika do Grobu Pańskiego.

Biegacze minęli kościoły pw. św. Antoniego, św. Barbary, św. Józefa, Wniebowzięcia Maryi i św. Michała. Na trasie byli podziwiani przez mieszkańców. Zobacz, jak im się biegło.