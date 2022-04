To trzecia Wielkanoc bez pana Stanisława. Był zdrowy, tylko ręce go bolały. Wiemy, jak skończyła się sprawa w prokuraturze w Nowej Soli

Wielkanoc w 2019 roku była pierwsza bez pana Stanisława. Tęskniła za nim żona i cała rodzina. Zadzwonił do redakcji zaledwie trzy miesiące wcześniej. Nie zastał mnie. Przygotował list. Dostałam go dwa dni po jego pogrzebie… Poniżej artykuł, który powstał tuż po Wielkanocy trzy lata temu. Kończy go epilog nr 2.

Tylko kości rąk bolały jak każdego, kto rękoma pracował całe życie

„W dniu 16 września 2015 r. przystąpiłem dobrowolnie do Badań Naukowo-Badawczych, zdrowy, ponieważ przeszedłem wszystkie badania, aby się zakwalifikować do eksperymentu naukowego. Po roku leczenia, 15 października 2016 r. dostałem wezwanie do oddania próbki krwi do analizy, ponieważ zauważono zmiany na wątrobie. Po wezwaniu oddałem krew do analizy. Nie dostałem żadnej odpowiedzi, czy wyniki były wykonane i jak wyszły, czy były pozytywne czy negatywne” - napisał w liście do „Gazety Lubuskiej” pan Stanisław.