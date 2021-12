Anioły Roku 2021 wręczone. Wśród nominowanych znaleźli się mieszkańcy Nowej Soli

Mieszkańcy Nowej Soli nominowani do Aniołów Roku 2021. W Zielonej Górze odbyła się Gala Warto jest pomagać.

W sobotni wieczór w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze odbyła się Gala Warto jest pomagać, podczas której zbierano pieniądze dla Bożenki Szatkowskiej, która choruje na nowotwór złośliwy kości. - Zbieramy na leczenie i rehabilitację, bo Bożenka będzie musiała mieć amputowaną nogę - podkreślił Grzegorz Hryniewicz, prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać. Podczas koncertu wręczono nagrody. W tym roku zgłoszono rekordową liczbę kandydatów.

Anioł Roku 2021 - osoba - dr n. med. Bartosz Kudliński

Lubuszanie wysłali ponad 70 zgłoszeń. Grzegorz Hryniewicz, prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać, nie kryje zadowolenia, że w tym roku nominowano do nagrody aż tylu kandydatów.

- To tylko świadczy, że mamy tak wielu wspaniałych ludzi, którym należą się podziękowania – podkreśla.

Aniołem roku 2021 (kategoria osoby) został dr n. med. Bartosz Kudliński. W uzasadnieniu zgłoszenia czytamy m.in. Wielkie ukłony dla doktora należą się za stworzenie od podstaw szpitala tymczasowego, opracowanie i wdrożenie wraz ze współpracownikami szeregu działań, które usprawniły opiekę nad osobami chorymi na COVID-19, ale i zaangażowanie oraz podejście do pracy. Dr Kudliński wspiera osoby niepełnosprawne znieczulając je przy zabiegach oraz jest osobą, która nikomu nie odmawia pomocy. W pełni zasługuje na wyróżnienie w postaci Anioła Roku. Bo to wielki, skromny człowiek.

XVII Gala Warto jest pomagać i wręczanie nagród - Anioł Roku 2021 - Zielona Góra - 18 grudnia 2021 r. Mariusz Kapała / GL

Anioł Roku 2021 - instytucja - TKOPD

W kategorii instytucja Anioła Roku 2021 dostał Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, który działał najpierw jako inicjatywa społeczna, a od 1988 roku jako rejestrowe stowarzyszenie ze statusem OPP. W ostatnim czasie podejmowało ono wiele działań, które zmieniły obraz świadczenia wsparcia dla osób doświadczających przemocy i innych sytuacji kryzysowych. Finałem tych starań jest doprowadzenie - przy zaangażowaniu wielu środowisk – do zmiany siedziby z budynku 350m2 zawilgoconego, do nowocześnie wyposażonego o powierzchni 900 m2. Standard świadczonych usług spełnia teraz wymogi ustawowe i jest przygotowany do spełniania tych, które obowiązywać będą od 2022 roku. Powstanie, obok dotychczas prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, stanowi rozbudowę lokalnego systemu pomocy społecznej. Nowe miejsce daje Stowarzyszeniu nowe możliwości, które od pierwszych dni zaczęło wykorzystywać.

XVII Gala Warto jest pomagać i wręczanie nagród - Anioł Roku 2021 - Zielona Góra - 18 grudnia 2021 r. Mariusz Kapała / GL

Anioł Roku 2021 - firma - SWISS KRONO

W kategorii firma statuetkę Anioła Roku 2021 otrzymało SWISS KRONO, które podejmuje wiele lokalnych aktywności w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jest mecenasem sportu, wspiera wiele Klubów Sportowych ( Zastal, Falubaz, BC SWISS KRONO Żary, MLKS Agros, KS Promień, UKS Promień), jest sponsorem Mityngów Lekkoatletycznych i biegów w Żarskim Zielonym Lesie. Ponadto współpracuje sponsoringowo z Filharmonią Zielonogórską, w 2021 roku była mecenasem Lubuskiego Lata Kulturalnego. Wsparcie w postaci produktów firmy SWISS KRONO otrzymują szkoły, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, świetlice wiejskie z województwa lubuskiego. Spółka nie pozostała obojętna w czasie pandemii, wsparła finansowo lub rzeczowo (zakup sprzętu medycznego) szpitale w województwie lubuskim (Szpital na Wyspie w Żarach, 105 Szpital Wojskowy w Żarach, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przekazując ponad 1 mln zł na walkę z pandemią).

XVII Gala Warto jest pomagać i wręczanie nagród - Anioł Roku 2021 - Zielona Góra - 18 grudnia 2021 r. Mariusz Kapała / GL

Anioł Roku 2021 - nagroda specjalna - Jerzy Blachowski

Nagroda została przyznana pośmiertnie. W uzasadnieniu zgłoszenia, które przysłała córka, czytamy m.in. Tata mi powiedział: „Chcę pomóc studentom medycyny – przyszłym lekarzom, aby nie musieli uczyć się na manekinach, bo to na pewno nie to samo. Chcę, aby w przyszłości mogli być wspaniałymi lekarzami”. Spełniłam ostatnią wolę Taty. Cudownego Taty. Tata przekazał swoje ciało na potrzeby nauki. Dał siebie dla poznania ludzkiego ciała, zgłębienia jego tajemnic, bez których podstawowe nauki medyczne nie mogłyby się doskonalić i rozwijać. My wiemy, że postąpił szlachetnie.

XVII Gala Warto jest pomagać i wręczanie nagród - Anioł Roku 2021 - Zielona Góra - 18 grudnia 2021 r. Mariusz Kapała / GL

Złoty Anioł dla Haliny Benedyk

Złotego Anioła dostała natomiast piosenkarka o wielkim sercu, która w Zielonej Górze przed laty wyśpiewała Brązowy Samowar na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, a obecnie z radością przyjmuje zaproszenia na gale stowarzyszenia Warto jest pomagać. Bo jak podkreślają organizatorzy plebiscytu - pomaganie ma we krwi.

Podczas gali, którą poprowadziła Agnieszka Litwin (znana z kabaretu Jurki) oraz tradycyjnie już Leszek Jenek (znany z kabaretu Ciach). A na scenie zaprezentowali się: Halina Benedyk, Filip Lato, Kasia Wilk, Julia Stolpe, Ania Szarmach, Paulina Gołębiowska, Małgorzata Romanowska, żużlowcy Falubazu, Grzegorz Hryniewicz. Podziwialiśmy też reprezentantów Sportowego Klubu Tanecznego Mega Dance, a także tancerkę Maję Ratajczak. XVII Gala Warto jest pomagać i wręczanie nagród - Anioł Roku 2021 - Zielona Góra - 18 grudnia 2021 r. Mariusz Kapała / GL

Wiele osób zasługuje na wyróżnienie i podziękowania

W niektórych przypadkach tego samego kandydata zgłosiło kilka osób. Najwięcej nominacji przyznano w kategorii osób prywatnych. Tutaj wpłynęło aż 28 wniosków z różnych miejscowości, od Gorzowa po Sulechów, Zieloną Górę, na Lubsku, Szprotawie czy Wschowie kończąc.

Kto dostał nominację? Marcel Korkuś, Edyta Dżyga, Justyna Krajewska, Bartosz Kudliński, Adrianna Eliasz, Małgorzata Witkowska, Andrzej Jagodziński, Monika Dominiak, Monika Dominiak, Monika Szmyt, Agnieszka Zawadzka, Adriana Kubiak Daniec, Kacper Kubiak, Agnieszka Kosacka, Ewa Antonowicz, ,Adrianna Fröhlich, Karolina Gajos, Jakub Korzyński, Grzegorz Szyszka, Radosław Blonkowski – Rademenez, Karolina Nawrocka-Michalczak, Tomasz Kałuża, Jerzy Blachowski, Basia Augustyniak, Jolanta Awsiukiewicz, Wojciech Brodziński. Zgłoszona została też Katarzyna Helena Prokopyszyn, ale jako laureatka z ubiegłego roku nie może wziąć udziału w tegorocznym plebiscycie. XVII Gala Warto jest pomagać i wręczanie nagród - Anioł Roku 2021 - Zielona Góra - 18 grudnia 2021 r. Mariusz Kapała / GL

Anioł Roku - firmy i instytucje