45 mln złotych kosztował alkohol kupiony w 2019 roku w Nowej Soli. 10 lat temu na takie zakupy klienci wydali o 15 mln zł mniej

Zakłada się, że uzależnionych od alkoholu w Nowej Soli jest 2-3 procent mieszkańców. Połowa osób korzysta z leczenia odwykowego, które nie jest obowiązkowe.

Uzależniony odrzuca od siebie, że ma jakikolwiek problem alkoholowy.

– Reszta nie widzi problemu, bagatelizuje go, nie chce się leczyć. Odrzuca od siebie, że ma jakikolwiek problem alkoholowy. Nadal uzależnienie od alkoholu jest wstydliwym problemem – wyjaśnia Gabriela Juncewicz, pełnomocnik prezydenta Nowej Soli ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. – W Polsce mamy tradycję picia alkoholu, która ciągnie się wiele lat. Okraszamy alkoholem imprezy. Ciężko jest nieraz osobie znaleźć granicę, nagle ją przeskakuje i staje się osobą uzależnioną. Mówi: „zawsze piłem tak samo”. Ale to się tylko tak wydaje. Są osoby, które zwracają na to uwagę, zazwyczaj są to te najbliższe.

Sprzedaż alkoholu w Nowej Soli w 2019 roku

W 2019 roku w punktach sprzedaży alkoholu klienci zapłacili za napoje alkoholowe 45 milionów złotych. Liczba mieszkańców to 36,6 tys. zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wychodzi prawie 1320 zł, a na pełnoletniego – 1486 zł.

W 2009 roku w mieście klienci zapłacili za alkohol 30 milionów złotych, a w 2006 r. prawie 26 mln zł. Tendencja jest wzrostowa z roku na rok. W 2019 roku w stosunku do 2018 było to ok. 2,5 mln zł, a rok wcześniej wzrost był jeszcze większy, bo ok. 3 mln zł.

Są badania w Polsce, które wskazują, że rośnie sprzedaż tzw. małpek, czyli alkoholu o pojemności poniżej 300 mililitrów.

Prowadzone badania wskazują, że coraz częściej kupujemy alkohole droższe. W ubiegłym roku w mieście kupiono rekordową ilość napojów powyżej 18 procent.

Za piwo zapłacono prawie 20 mln zł, za wino - 4 mln zł, za wódkę ok. 21 mln zł.

Inicjacja alkoholowa przypada na 12 – 14 lat.