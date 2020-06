Zobaczcie, jaka piękna jest Kacza Górka w Nowej Soli. To pomysł na spacer w długi weekend

33 lata od wielkiego wybuchu. Jego skutki odczuwamy do dziś

Dziś okolica Czarnobyla to przejmujący obraz, miasto widmo, które wzbudza niepokój. Czy tam, gdzie ponad 30 lat temu doszło do tragedii wciąż jest niebezpiecznie? Jak doszło do tragedii? Czym był płyn Lugola? Dlaczego od katastrofy mijały dziesiątki godzin, a my nadal nic nie wie...