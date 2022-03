Znów dron latał nad Nową Solą. To trzecia taka akcja nowosolskiej policji. Będą następne. Zobacz zdjęcia

Policja w Nowej Soli. Dron śledzi kierowców

To już trzeci raz policyjny dron wzbił się na niebo nad Nową Solą, aby sprawdzić bezpieczeństwo w mieście. Tym razem latał nad ulicą 1 Maja. Wcześniej można było go dostrzec nad ulicą Głogowską. Były to wspólne działania nowosolskiej drogówki i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

- Dzięki profesjonalnemu i nowoczesnemu sprzętowi, mundurowi mogą jeszcze szybciej reagować na zagrożenia, jakie pojawiają się na naszych drogach. Wyposażone w precyzyjną kamerę drony rejestrują wykroczenia popełniane w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji - wyjaśnia młodszy aspirant Justyna Sęczkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Drony to trzeci sposób na ujawnianie łamania przepisów przez kierujących i pieszych. Policjanci korzystają także z laserowych mierników prędkości i nieoznakowanych radiowozów.