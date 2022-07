Znakowanie rowerów w Nowej Soli. Zainteresowanie jest ogromne. Jest już nowy termin kolejnej akcji

Policja w Nowej Soli. Znakowanie rowerów

- Jak na trzykrotną Rowerową Stolicę Polski przystało, frekwencja mieszkańców dopisała! Niestety nie wszyscy chętni mogli skorzystać ze znakowania roweru, mimo wydłużonej o godzinę akcji - przyznaje Ewa Batko, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. - Ale nic straconego. 27 lipca, w godz. od 11.00 do 13.00 zapraszamy do Komendy Policji, będą też terminy popołudniowe.

Jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą?

- Znakowanie rowerów jest jedną z metod zabezpieczania ich przed kradzieżą - informują lubuscy policjanci. I apelują, aby stosować też inne metody ochrony. To przede wszystkim odpowiednie zapięcia renomowanych firm, gdy pozostawiamy rower w miejscu publicznym. Ponadto, nie powinno się pozostawiać rowerów na klatkach schodowych, w piwnicach, na balkonach. Jeśli jest to konieczne to trzeba zainwestować w solidne drzwi i zamki.

- Warto dysponować fotografią oraz spisanymi numerami fabrycznymi i cechami trwałymi roweru, bowiem w znaczny sposób ułatwi to jego identyfikację i ustalenie właściciela - podkreśla Lubuska Policja.

Warto pamiętać