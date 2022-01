Zmiany w Nowej Soli w 2021 roku. Co pojawiło się na handlowej i kulinarnej mapie miasta? Jakie inne nowe miejsca powstały? Zobacz galerię

Inwestycje w Nowej Soli. Co otworzyło w 2021 roku?

Rok 2021 w Nowej Soli przyniósł wiele zmian na handlowej mapie miasta. Przede wszystkim otworzył się park handlowy S1 z parkingiem w miejscu, w którym była dzika łąka. Kiedy otworzyły się wszystkie sklepy, okazało się, że cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Często brakuje tutaj miejsc do zaparkowania samochodu.

Jako pierwsza w parku S1 otworzyła się Biedronka, 30 marca 2021 roku. Market przeniósł się z ulicy Piłsudskiego. Jego miejsce natomiast zajął sklep z akcesoriami dla dzieci Bobas.

W S1 otwierały się po kolei sklepy, których wcześniej nie było w Nowej Soli, takie jak: Action, Sinsay, House, CROPP i 4F.

10 listopada, jak wisieńka na torcie do lokali w tym miejscu, obok ronda Gedii, dołączyła restauracja McDonald's. Otwarcie trzeba było przesunąć pół godziny wcześniej, ponieważ bardzo dużo młodzieży nie mogło się doczekać przed drzwiami.

W mieście otworzyła się też pizzeria, jakiej wcześniej nie było. To Da Grasso, które stało się kulinarną wizytówką miasta w porcie nad Odrą.