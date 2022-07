Zmiany na drogach Nowej Soli. W tym miejscu będzie skrzyżowanie. Nowa droga już się buduje, a stara remontuje

Inwestycje w Nowej Soli. Droga dojazdowa do miasta

Na drogach powiatu nowosolskiego. Jest remont drogi. Będzie budowa skrzyżowania

Zakończenie tych robót planowane jest na początek września. Ale to nie będzie koniec wszelkich prac w tym miejscu. W km od 5+475,00 do km 5+785,00 nastąpi włączenie drogi gminnej. Ta powstaje w ramach inwestycji miasta Nowa Sól pn.: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli” - ETAP III”. To ulica Dolnośląska, która znajduje się w Południowej Strefie Przemysłowej. Po zakończeniu trzeciego etapu prac poprowadzi od Ronda Województwa Lubuskiego do skrzyżowania ze wspomnianą drogą wojewódzką.

Jak skoordynowane zostaną prace przy budowie skrzyżowania?