- Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i klientów, raczej będę zmuszony zamknąć zakład - przyznaje Andrzej Wieczorek. Sytuacja firm

Agata Ficner zamknęła swój salon fryzjerski w Nowej Soli w czwartek, 12 marca. Wstępnie będzie nieczynny do 22 marca. – Jeśli trzeba będzie na dłużej zamknąć, to będzie ciężko, ponieważ opłaty trzeba zrobić jak co miesiąc, a przychodów nie ma – stwierdza.

Na co dzień ma dwie uczennice. Ich szkoła, jak wszystkie obecnie, też jest zamknięta.

– Myślę, że niektórzy klienci lekceważą zagrożenie i nie podchodzą poważnie do sprawy – przyznaje szefowa salonu. – Jak dzwonią i mówię, że zamknięte, to są zbulwersowani. Tłumaczą, że w Nowej Soli jeszcze nie ma stwierdzonego przypadku koronawirusa, więc czego ja się boję. Ale niektórzy klienci, jak dzwoniłam odwołać wizytę, to odpowiadali, że rozumieją i lepiej nie ryzykować.

W poniedziałki do fotografa przychodzi kilkadziesiąt osób. Tym razem było pięć

– Mam dylemat, zamknąć zakład, czy jeszcze nie – przyznaje Andrzej Wieczorek, który w centrum Nowej Soli prowadzi zakład fotograficzny. Zwykle w poniedziałki przychodzi kilkadziesiąt osób. W poniedziałek, 16 marca przyszło pięć.

– Rozmawiałem z zaprzyjaźnionymi zakładami. Niektóre zabezpieczają się w taki sposób, że pracownicy zakładają rękawiczki. Ale przecież wiemy, że koronawirus roznosi się kropelkowo. Dzisiaj czytałem o badaniach, z których wynika, że wirus trzy godziny zachowuje swoją aktywność w pomieszczeniu.

Andrzej Wieczorek wyjaśnia, że do jego zakładu klienci muszą wejść do środka, nie da się przyjmować na zewnątrz. – Nawet jeśli po kolei będę zapraszał, to i tak ta osoba, która potencjalnie mogłaby być zakażona, zostawi wirus w powietrzu. Dlatego, ze względu na bezpieczeństwo pracowników i klientów, raczej będę zmuszony zamknąć zakład. Mam nadzieję, że nie odbije się to niekorzystnie finansowo na funkcjonowaniu zakładu. Ilu osobom i firmom muszę zapłacić? To jest bardzo długa lista. Rząd wprawdzie daje czas na spłacenie podatków i VAT-u, ale za gaz, prąd, wodę muszę rachunki na bieżąco regulować. Nie będę miał taryfy ulgowej – tłumaczy. – Dzisiaj przyszło pięć osób. To jest spory spadek, to też wymusza to, że będę się skłaniał, aby na jakiś okres zawiesić działalność.