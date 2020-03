Zamknięte będzie targowisko we Wschowie. Burmistrz wprowadza też zmiany w urzędzie miejskim. Wchodzą w życie w piątek, 13 marca

- Od piątku, 13 marca, do odwołania wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie - informuje Aleksander Ziemek. Celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

CZYTAJ TEŻ:Koronawirus z Zielonej Górze. Handlarze obawiają się zamknięcia targowiska przy ul. Owocowej

Nieczynne targowisko miejskie i inne miejsca dla mieszkańców

Nieczynne do odwołania będzie miejskie targowisko przy ul. Garbarskiej. Burmistrz Wschowy w zarządzeniu z 12 marca określił wysokość grzywny, która grozi osobom, które nie zastosują się do zakazu handlu. Będzie to kwota do zapłaty w wysokości trzech tysięcy złotych. Podstawą są przepisy kodeksu karnego dotyczące wykroczeń.

Ponadto decyzją Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka od 12 marca na okres 14 dni zamknięte zostaną Dom Dziennego Pobytu oraz Centrum Integracji Społecznej.

Zmiany w urzędzie we Wschowie

Dokumenty i wnioski składane w tradycyjnej formie będą przyjmowane wyłącznie w kancelarii urzędu na parterze.

Mieszkańcy kierujący się do Urzędu Stanu Cywilnego, w sprawach dowodów osobistych i meldunkowych, przyjmowani będą pojedynczo.

Straż Miejska przyjmować będzie petentów pojedynczo tylko do barierki ochronnej.

Kontakt z pracownikami urzędu odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie lub w formie korespondencji elektronicznej.