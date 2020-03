Zamek w Broniszowie i kościół w Studzieńcu ze wsparciem ministra kultury. Na liście jest więcej lubuskich miejsc, które będą remontowane

- Gratulacje dla proboszcza ks. Sławomir Przychodnego, którego to wielką zasługą jest otrzymanie dofinansowania na prace remontowe w kościele w Studzieńcu z Programu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ogłosił radny Kożuchowa Marcin Jelinek.

– Otrzymaliśmy tą informację, że dostaliśmy te pieniążki, to jest mniej niż chcieliśmy. Zbieramy z parafii. Mamy nadzieję, że gmina i urząd marszałkowski pomogą – liczy ks. proboszcz Sławomir Przychodny. – Planujemy, aby kościół w Studzieńcu wewnątrz odnowić. To jest zabytek, więc musimy wszelkie prace prowadzić pod opieką i zgodnie z zaleceniami konserwatora. Chcemy odnowić ściany w środku kościoła, podłogę i sufit, a także zrobić dzwonnicę. To są nasze dwa cele.

Siedziba parafii, do której należy kościół w Studzieńcu jest w Lubieszowie. Do tej parafii należy tez kościół w Rudnie. – Jak przychodziłem do parafii, odnowiliśmy ołtarze w Rudnie i Studzieńcu. W pewnym momencie rzuciłem całe siły na Rudno. Udało się wykonać tam prace. Teraz można będzie kontynuować działania w kościele w Studzieńcu, który zasługuje, aby go zupełnie odnowić.

Celem programu ministra kultury jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.