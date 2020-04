Zamaskowana Nowa Sól. Jak do obowiązku zakrywania ust i nosa stosują się nowosolanie? Jakie maseczki noszą?

- Okulary parują i trudno oddychać, ale trzeba wytrzymać – mówili nowosolanie w czwartek, 16 kwietnia, kiedy zaczęło obowiązywać zasłanianie ust i nosa Taki nakaz obowiązuje w Polsce już od kilkunastu godzin. Za jego złamanie grozi mandat 500 zł lub kara administracyjna, która może wynieść od 5 tys. do 30 tys. zł. – Będziemy starać się pouczać, a nie karać mandatami – mówi o początku obowiązku zasłaniania ust i nosa mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, rzecznik prasowa komendy policji w Nowej Soli. – Chcemy dać czas ludziom na oswojenie z nową sytuacją. Zasłanianie ust i nosa to forma zadbania o zdrowie i ochrona życia. Od czwartku noszenie maseczek obowiązkowe. Jak to wygląda w Zielonej Górze? Od rana miasto jest… zamaskowane! Zdarzają się wyjątki

Mariusz Kapała / GL