Zakaz wstępu do lasu w okolicy Nowej Soli będzie obowiązywać od 2 maja. Ile potrwa? Co w tym czasie będzie robione

Zwójka zieloneczka zagraża dębom z okolic Nowej Soli. To motyl, który najchętniej wybiera młode liście dębu na swój pokarm. Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tych owadów w dniach od 2 do 10 maja zaplanowany został zakaz wstępu do lasu. Będą odbywały się opryski z samolotu.

Zakaz wstępu do lasu. Opryski lotnicze

Oprysków nie przeprowadza się w lasach co roku, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Skąd wiadomo ile może pojawić się szkodników? Pomocą służy próba wazonowa.

– To troszeczkę dziwnie brzmi, ale to sposób leśników na określanie ilości szkodników – wyjaśnia Katarzyna Łukowska, rzecznik prasowa Nadleśnictwa Nowa Sól. – Próbę wazonową wykonuje się wczesną wiosną. Z pomocą strażaków z Kożuchowa, pod koniec lutego i na początku marca jeździliśmy na drzewostany, które wcześniej miały zwójkę zieloneczkę. Z wysięgników ścinaliśmy gałązki z górnej części korony drzew. Potem wkładaliśmy je do wazonów. Stąd właśnie nazwa próby. W tej chwili pędy się porozwijały, pąki pękały i widać jak szkodnik zimujący w takim pączku wychodzi i ile go jest.