Zabytek w Nowej Soli wygrał specjalny konkurs, w którym może dostać nawet milion złotych! Na co? To zależy teraz od mieszkańców

Fundacja Most the Most. Konkurs Nasz Zabytek. Wygrała Nowa Sól

Konkurs, który jako jedyna wygrała w województwie lubuskim Nowa Sól jest podzielony na dwie części. W pierwszej mieszkańcy regionu głosowali na to, który zabytek dostanie wsparcie, w drugiej wybrany zostanie pomysł na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Fundacja Most the Most po raz pierwszy zorganizowała taki konkurs w naszym regionie. Nabór zgłoszeń trwał od 7 lutego do 7 marca 2022 r. Mieszkańcy przesłali 379 zgłoszeń na 29 zabytkowych obiektów. Ocenę formalną przeszło 19 zabytków. Chęć współpracy z Fundacją i stosowne dokumenty przekazało ośmiu właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków.