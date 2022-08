Za rok będzie 15 Solanin Film Festiwal! Tymczasem przyznano Grand Prix, inne nagrody i wyróżnienia podczas 14. edycji. Zobacz zdjęcia

W sobotę wieczorem w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala kończąca 14 Solanin Film Festiwal.

- Solanin Film Festiwal to impreza, która nieustanne się rozwija, a jej obecność jest wyraźna na krajowej mapie festiwalowej. Hasło Solanina brzmi OFF TO MOC, a słone serce stanowi konkurs kina offowego - podkreśla dyrektor festiwalu Konrad Paszkowski. - Konkursowa rywalizacja jest istotą i sercem festiwalu, ale jak zawsze nie zabrakło pokazów specjalnych w ramach, których wyświetlone zostały, zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty.