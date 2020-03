Z okien domu tego nie widać, a na terenie dawnej fabryki nici Odra w Nowej Soli nowa wieża już pnie się do góry. Zobaczcie zdjęcia

Projekt Re Odra to jedna z najważniejszych inwestycji dotyczących przywracania świetności dawnym miejscom. Dotyczy terenu dawnej fabryki nici Odra. W 2016 roku budynki, które groziły zawaleniem, a należały do Skarbu Państwa zostały zburzone.

Zakres projektu Re Odra

Trwa odbudowa wieży, która była charakterystyczna dla dawnej fabryki nici Odra. A musiała być zburzona ze względu na stan techniczny. - Ilekroć wracałem koleją do Nowej Soli, to wypatrywałem tej wieży. Jak już było ją widać z okna pociągu, to oznaczało, że jestem już w domu - niby mała rzecz, a cieszy - skomentował informację o odbudowie wieży na profilu facebookowym prezydenta pan Wiesław.

Przy wieży zostanie zbudowany przy niej plac z fontanną posadzkową. Stanie też ściana, na której mają być wyświetlane filmy w ramach kina plenerowego.

Zaplanowano około 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku ul. Topolowej. Będzie to nowa droga wewnętrzna z kanalizacją deszczową. Powstaną zadaszone miejsca parkingowe dla skuterów i rowerów. Będą nowe chodniki. W planie jest także oświetlenie terenu. Położone zostaną nowe sieci – kanalizacja sanitarna i wodociągowa.

Prace będą prowadzone również w Parku Odry (park od strony ulicy Wrocławskiej). Stanie tam muszla koncertowa, a park zostanie przebudowany. Będzie tam też fontanna.