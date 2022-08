Z Nowej Soli to blisko. Zobacz, jak jest w miejscu nad wodą, w którym można się ukryć, kiedy jest upał. Zobacz zdjęcia

Cypel w Jodłowie. Miejsce na czas upałów

Jodłów to niewielka miejscowość w gminie Nowa Sól. To miejsce, a zwłaszcza cypel lubią mieszkańcy okolicy i turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na wypoczynek latem.

Dzięki gminnej inwestycji teren kilka lat temu bardzo się zmienił. Można nie tylko posiedzieć na plaży, opalając się, ale jest też dużo terenu wypoczynkowego dostępnego w cieniu. Są tam miejsca do piknikowania, grillowania, gry w piłkę. Jest też siłownia plenerowa, a nawet drewniana wieża widokowa.

Można usiąść w leżaku, albo na pomoście. Można też spacerować ścieżką edukacyjną i poznać bliżej przyrodę.