Mogłoby się wydawać, że miasto słynie tylko z krasnali. To produkcja figur kiedyś je uratowała przed biedą i największy krasnal na świecie jest właśnie tutaj. Ale są też inne powody sławy Nowej Soli. Zobacz wideo.

Zapytaliśmy czytelników portalu Nowa Sól Naszemiasto.pl z czego słynie miasto. Spośród odpowiedzi ułożyliśmy TOP 15. Na początku listy są te odpowiedzi, które pojawiały się najczęściej.– Takiego prezydenta jak my mieliśmy, żadne miasto nie miało. Sławił Nową Sól i pnie się wyżej – napisała pani Mariola.Zdaniem pani Jolanty miasto słynie z wielu rzeczy, ale przede wszystkim z prezydenta Tyszkiewicza. – Mieliśmy takiego prezydenta, o którym inni mogą tylko marzyć, o którym wie dużo moich znajomych ze studiów. Panie prezydencie senatorze Nowa Sól słynie z tego właśnie dziękujemy – podkreśliła nowosolanka.– Nowa Sól słynie z głównych mieszkańców – kierowców kierujących tym autobusem – oceniła pani Wanda.Chociaż co jakiś czas pojawiają się komentarze na temat zbyt niskich zarobków na strefach, to właśnie to miejsce pojawiło się wśród odpowiedzi jako powód do sławy miasta. Mieszkańcy widzą w strefach powód rozwoju miasta i źródło podatków, które to umożliwiają.Niektórzy wprost wskazali nowosolskie firmy, z których miasto słynie. To m.in. Gedia i Karton – Pak.W odpowiedziach pojawił się też rozwój miasta jako powód sławy Nowej Soli. Przypomnijmy, że Wadim Tyszkiewicz jeździł do innych samorządów w Polsce i włodarze różnych miast przyjeżdżali do Nowej Soli, aby dowiedzieć się „jak to się robi”.– Moja kochana Nowa Sól przekształciła się z brzydkiego kaczątka, w pięknego łabędzia. Dzięki naszej pracy. Nikt nam tego nie dał za darmo. Mieszkańcy są dumni z naszych dokonań i swojego miasta – podkreślił 1 maja na swoim profilu na Facebooku senator Wadim Tyszkiewicz.Park Krasnala, Kacza Górka, Park Fizyki to zdaniem naszych Czytelników miejsca, z których słynie dzisiaj Nowa Sól. Są warte pokazania gościom i odwiedzania przez mieszkańców. – Do skateparku przyjeżdżają rodzice z dziećmi z innych miejscowości, np. Zielonej Góry. Tym miejscem też możemy się pochwalić – podkreśliła jedna z mieszkanek.Nowosolanom podoba się też, że co roku w sezonie wiosenno-letnim, zresztą aż do późnej jesieni miasto jest pięknie ozdobione kwiatami.– Jako miłośniczka dwóch kółek, dorzucę jeszcze wspaniałe ścieżki rowerowe z perełką, czyli słynnym żelaznym mostem – podkreśliła pani Iwona.