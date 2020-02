Z biletem elektronicznym w autobusach spółki Subbus będzie taniej niż z papierowym. Zmiany w komunikacji wchodzą na początku marca

W Nowej Soli gotowy jest system biletu elektronicznego. 4 marca zacznie się sprzedaż kart do biletu elektronicznego. Karty będą miały wielkość karty bankomatowej. Jedna będzie kosztować 10 zł – zapowiada Mirosław Paszkiewicz, prezes spółki Subbus. – Kupując kartę, można od razu zasilić ją w środki. Będą dwa rodzaje biletu elektronicznego, okresowy na 30 dni oraz bilet tzw. portmonetka, korzysta się z niej wtedy, kiedy się jedzie. Bilet okresowy będzie na trzydzieści dni. Można będzie go aktywować każdego dnia miesiąca, niekoniecznie pierwszego.

Jak kupić kartę do biletu elektronicznego w Nowej Soli?

Można pobierać wnioski ze strony spółki Subbus, wypełniać i przynosić w postaci papierowej do kasy w centrum przesiadkowym, czyli budynku dworca PKP, lub wysyłać w postaci elektronicznej do spółki. Osobiście trzeba się zgłosić po kartę do kasy. Przed wydaniem sprawdzona będzie tożsamość. – Jak już pasażer będzie miał kartę będzie mógł zasilać ją przez internet z domu – wyjaśnia prezes spółki. – Wniosek jest po to, żeby pasażer sam wypełnił potrzebne dane, żeby nie trzeba było tego robić przy kasie. Kiedy pasażer przyjdzie do kasy, pani kasjerka będzie miała go już w swoim komputerze w systemie. Po sprawdzeniu tożsamości wydrukuje kartę elektroniczną w drukarce sublimacyjnej. Od razu będzie można kartę zasilić.

Kasa jest czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 14.30.