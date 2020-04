Wystarczyło parę godzin otwarcia targowiska i są zmiany. Prezydent zdecydował jak ma teraz wyglądać handel. Są ulgi dla sprzedawców

- Więcej ludzi jest w biedronce. 50 osób to za mało - skomentował nasz Czytelnik - pan Edward, odnosząc się do ograniczenia w postaci tylko 50 osób jednocześnie przebywających na targowisku. Głosów w sprawie ograniczeń było więcej. Przy wejściu na targowisko stali strażnicy miejscy i liczyli wchodzących. Reszta chętnych na zakupy musiała stać przed bramą.

Taki rygor na tak dużej przestrzeni. Dla mnie to bez sensu.

- Ludzie sami się zabezpieczają, a na wolnej przestrzeni może być więcej. Jedni sobie spacerują po targu, a inni czekają. Tyle pań pracuje na kasie, przemiał ludzi jest w sklepach i jakoś nie słyszałam by któraś zachorowała, a tu taki rygor na tak dużej przestrzeni. Dla mnie to bez sensu - podkreśliła pani Renata.

- To chore, żeby na otwartej przestrzeni obowiązywała ilość osób - oceniła pani Katarzyna.

Handel w Nowej Soli. Prezydent zmienia warunki na targowisku

W środę, 22 kwietnia prezydent Jacek Milewski pojechał na targowisko. Rozmawiał z kupującymi i sprzedającymi. W efekcie, po południu ukazał się komunikat prasowy urzędu miasta w sprawie handlu na targowisku miejskim.