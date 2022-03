Wyjście na obiad do miasta w Nowej Soli coraz droższe. Co najmniej trzy lokale w marcu podniosły ceny

Restauracje w Nowej Soli. Podwyżki cen

W marcu co najmniej trzy lokale w Nowej Soli podniosły ceny. To na razie nie są wysokie różnice w cenach, ale są. Właściciele restauracji i barów szczerze poinformowali o swoich decyzjach klientów.

W marcu najpierw Taxi Kebab Nowa Sól powiadomił swoich klientów o podniesieniu cen. To był 2 marca.

– Z dniem dzisiejszym nastąpiła niewielka podwyżka cen, można powiedzieć, że symboliczna podyktowana głównie, jak pewnie wszyscy wiedzą, krajowymi podwyżkami prądu, gazu i produktami spożywczymi do wykonania kebabów (chleb, sosy, mięso, warzywa) – można było przeczytać w informacji zamieszczonej na Facebooku.

Drożeją też dowozy.