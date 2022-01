Wycieczki rowerowe do 18 km od Nowej Soli. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Nowej Soli

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Nowej Soli, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Nowej Soli ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Nowej Soli ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 156 m

Suma zjazdów: 156 m

Trasę rowerową mieszkańcom Nowej Soli poleca Dolnoslaska_OT

Trasa, podobnie jak wcześniejsze pętle rowerowe z Góry, nieoznakowana w terenie. Najdłuższa z zestawu. Przekraczamy zdecydowanie linię Baryczy i wjeżdżamy w duży kompleks leśny położony na granicy gmin Jemielno i Góra. Mamy tutaj wysokie lasy iglaste, porastające wydmy śródlądowe. Na wielu odcinkach jest piaszczysto i bez szerszych opon jazdy nie polecam. Północne fragmenty pętli pokrywają się z trasami DOT35 i DOT36.