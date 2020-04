Wybory prezydenckie w Nowej Soli. Prezydent Jacek Milewski podkreśla, że nikogo nie będzie zmuszał do udziału w komisjach wyborczych

– Absolutnie nie widzę możliwości, żebyśmy kogokolwiek zmuszali do udziału w komisjach wyborczych – mówi prezydent Nowej Soli Jacek Milewski i dodaje, że gdyby miał podpisać dekret o odwołaniu wyborów, to by go podpisał.

Prezydent Nowej Soli przyznaje, że trzeba realizować kalendarz wyborczy, bo taki jest obowiązek samorządu, który jest elementem władzy państwowej, więc musi wykonywać to, co jest narzucone. – Ale nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Na bieżąco stykamy się z różnymi problemami. W środę podpisałem pismo kierowane do organów wyborczych, w którym sygnalizujemy problemy, które mogą nastąpić – mówi prezydent.

Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa nie pozwalają na spotkania, zakazów jest więcej.

Wybory prezydenckie. Kto się zgłosi do komisji wyborczych? Do 10 kwietnia jest czas na zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, a do 20 kwietnia komisarze wyborczy mają powołać te komisje. Samorząd Nowej Soli zwraca uwagę na ewentualne problemy związane z ich obsadzeniem i później przeszkoleniem członków komisji.

– Dzisiaj mówimy o bardzo mocnej izolacji społecznej, bo takie są wytyczne. Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić przeszkolenie ponad stu osób, które trzeba będzie gdzieś zebrać. Po drugie trzeba znaleźć chętnych do tych komisji. Twardo powiem, że absolutnie nie widzę możliwości, żebyśmy kogokolwiek zmuszali do udziału w komisjach. Jeśli miałaby być sytuacja, że ktoś nakazywałby samorządom zmuszanie do tego, to mówię twardo nie, bez względu na konsekwencje – zaznacza prezydent.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus wykończy galerie handlowe? Sytuacja jest bardzo trudna. Handlowcy boją się o swoją przyszłość Wybory prezydenckie. Komisarz zamiast prezydenta Jacek Milewski zapewnia, że nie boi się komisarza. Taki już w Nowej Soli był ostatnio, po tym jak poprzedni prezydent Wadim Tyszkiewicz został senatorem. – Współpraca układała się bardzo dobrze. Trzeba robić swoje, ale też patrzeć zdroworozsądkowo. Sygnalizujemy zagrożenia, które istnieją. Bardzo mocno liczę na to, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży – podkreśla prezydent Nowej Soli. – Gdyby mnie ktoś prywatnie zapytał o zdanie powiedziałbym, że decyzja czy wybory 10 maja mają się odbyć czy nie, powinna zostać bardzo poważnie rozważona i to nie na płaszczyźnie nie politycznej, ale zdroworozsądkowej. Gdybym ja miał podpisać dekret o odwołaniu wyborów, to bym go podpisał.

